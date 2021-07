Oberbürgermeister Marold Wosnitza informierte den Stadtrat am Mittwoch über den Stand beim Bauprojekt „Villa Schwinn“. Nach wie vor habe der Investor keinen Bauantrag gestellt, und erst danach könne die Verwaltung das Projekt beurteilen. Eine Diskussion im Rat oder Fragen von Stadtratsmitgliedern gab es zu dem Thema nicht. Die Firma Irus will auf dem Gelände der denkmalgeschützten Villa Wohnblocks bauen. Etwa 80 Wohnungen waren einmal im Gespräch. Wie erst kürzlich bekannt wurde, hat die Stadt dem Investor den Abriss des ehemaligen Kutschenhauses unter bestimmten Umständen erlaubt. Diese Remise würden Denkmalschützer gerne erhalten. Die Villa selbst gehört mehreren Eigentürmern, die das Gebäude verkaufen wollen. Nach eigenen Angaben können sie es nicht erhalten. Eine Bedingung der Stadt an den Investor ist der Erhalt der Villa.