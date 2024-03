Wer seine Meinung zum Wohnungsbauprojekt der Kimmle-Stiftung neben der Villa Schwinn äußern möchte, kann dies bald wieder ganz offiziell im Rathaus tun.

„Die eine der beiden geplanten Wohnanlagen – die zur Hofenfelsstraße hin – wird von den Bürgern weitgehend gutgeheißen. Aber am zweiten Bauwerk, im alten Park, scheiden sich die Geister.“ So fasst Harald Ehrmann, Leiter der Zweibrücker Stadtplanung, das Stimmungsbild zum Bauvorhaben neben der Villa Schwinn zusammen. Die Heinrich-Kimmle-Stiftung hat mit den Bauarbeiten auf dem Gelände hinter der historischen Villa Schwinn begonnen. An der Ecke Hofenfels-/ Gutenbergstraße entstehen Wohnungen für volljährige Menschen mit Behinderung. Inzwischen hat der Stadtrat einen Bebauungsplan beschlossen, der die Errichtung zweier jeweils dreistöckiger Wohnanlagen mit zusammen rund 50 Wohnungen erlaubt. Beide Gebäude sollen von der Hofenfelsstraße her zugänglich gemacht werden. Wegen des öffentlichen Interesses an der Schaffung dieser Form von Wohnraum wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren abgewickelt.

Vor dem Stadtrats-Bauausschuss gab der städtische Planungsleiter Harald Ehrmann am Dienstagabend bekannt, dass Öffentlichkeit und Behörden im Herbst 2023 einen Monat lang Gelegenheit hatten, Stellungnahmen und Anregungen einzureichen. Dabei seien Bedenken vor allem mit Blick auf den alten Park im rückwärtigen Bereich zur Sprache gebracht worden. In den Plandokumenten heißt es, dass die „vorhandenen Grünstrukturen im südlichen Teil (...) zum Teil erhalten und durch Neupflanzungen ergänzt werden sollen, um eine Eingrünung des Gebiets herzustellen.“ Begrünt werden sollen auch die Dächer der Neubauten.

Baufirma: Keine Ölverseuchung im Boden mehr

Zur Hofenfelsstraße hin hatte sich auf einem Teil des Geländes einst eine Tankstelle mit Werkstatt befunden. In der Ausschusssitzung auf deren mögliche Hinterlassenschaften angesprochen, erklärte Alexander Vieweg von der ausführenden Baufirma Werko, dass Bodenproben im Bereich des einstigen Ölabscheiders „einige Spuren“ ergeben hätten. Diese habe man beseitigt, indem der betroffene Boden abgetragen und ausgetauscht worden sei. „Dort gibt es jetzt keine Kontamination mehr.“

Blick an der Villa Schwinn vorbei zum alten Park. Foto: Gerhard Müller

Ausschussmitglied Rolf Franzen (CDU) begrüßte das Bauvorhaben als „zeitgemäß und zukunftsprägend“. Er mahnte aber an, dass die Grünflächen zum Wohl der künftigen Bewohner möglichst erhalten bleiben sollten. Laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza steht die Stadtverwaltung „hinter diesem tollen Projekt. Wir werden jetzt die nächsten Verfahrensschritte in die Wege leiten.“

Auf Grundlage der Erkenntnisse, die im Herbst die erste Anhörung der Öffentlichkeit gebracht hat, sollen die Planunterlagen demnächst erneut öffentlich zur Einsicht ausgelegt werden. Wann dies geschieht, steht zurzeit aber noch nicht fest.