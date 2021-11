Die Firma Irus aus Saarbrücken baut nun doch keine 86 Wohnungen in Zweibrücken. Sie trat am Montag von der Kaufoption gegenüber der Erbengemeinschaft der Villa Schwinn zurück.

Irus wollte drei große Wohnblocks in unmittelbarer Nachbarschaft der gründerzeitlichen Villa errichten und auch die Remise am Rande des Grundstücks sollte abgerissen werden. Die vier Erben, die allesamt nicht mehr in Zweibrücken wohnen, haben am Dienstag erklärt, wie es nun mit der Villa und dem Gelände weitergehen soll.

