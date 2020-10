In der aktuellen Diskussion um die Villa Schwinn und mögliche Investoren stellt Karl Frevert die Frage, ob nicht die Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) die Villa plus das sie umgebende Gelände kaufen und entwickeln könnte. Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann gibt eine eindeutige Antwort.

Karl Frevert ist Pfarrer der Christengemeinschaft, die seit 1958 Räume im Erdgeschoss der Villa Schwinn gemietet hat. Vor dem Hintergrund, dass ein privater Investor möglicherweise eher den privaten Profit als den Denkmalschutz im Auge habe, schlägt Frevert vor, dass die Stadt-Tochter Gewobau in die Bresche springt. „Sie hat schon vielen historischen Gebäuden in Zweibrücken, die von Verfall oder Verkauf bedroht waren, zu neuem Glanz verholfen, zum Wohle der ganzen Stadt und des Stadtbilds“, argumentiert Frevert.

Eschmann: Erwerb der Villa Schwinn derzeit keine Option

Gewobau-Chef Eschmann führt allerdings genau dieses Engagement als Gegenargument an. „Ein Erwerb der Villa Schwinn ist für uns derzeit keine Option“, so Eschmann. Seine Begründung: „Die Gewobau hat in der Vergangenheit viele Objekte in der Stadt erworben – zum Beispiel die Fasanerie, das City Outlet, die Canadasiedlung, das Bahnhofsgebäude oder das frühere Finanzamt -, die noch nicht beziehungsweise noch nicht vollständig entwickelt sind.“ Dies binde sowohl finanzielle wie auch personelle Ressourcen. Außerdem wolle sich die Gewobau in Zukunft verstärkt auf ihre eigenen Wohnungen konzentrieren und diese weiter entwickeln. „Als ein großes Projekt sehe ich da etwa die Canadasiedlung mit dem Kanadapark“, so Eschmann. Eine Konzentration auf diese Projekte sei sinnvoll und geboten.

Wie mehrfach berichtet, will die Saarbrücker Firma Irus an der Villa Schwinn mehrere Wohnblocks mit zusammen rund 80 Wohnungen bauen. Dazu will sie unter anderem das frühere Kutscherhaus der Villa, das jetzt eine Fahrschule beherbergt, abreißen. Das Vorhaben ist umstritten, Denkmalschützer wollen den Abriss verhindern.