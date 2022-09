Wettkampfpremiere, vier strahlende Gesichter, vier Goldmedaillen und jede Menge Bestleistungen, zur Freude von Trainerin Hanna Luxenburger: Das war die Bilanz der Rasenkraftsportler des LAZ Zweibrücken bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Samstag in Haßloch.

Für die LAZ-Sportler Annika Opp, Gianluca Oliveri, Emil Stegmann und Paul Stegmann war es nicht nur das Debüt bei Titelkämpfen, sondern der erste Wettkampf im Rasenkraftsport überhaupt. Annika Opp startete im Schwergewicht der Schülerinnen A. Mit dem drei Kilogramm schweren Hammer kam sie auf 25,96 Meter, mit dem Drei-Kilo-Gewicht auf 17,68 Meter und mit dem gleich schweren Stein auf 8,02 Meter. Das ergab 1775 Punkte: Platz eins in Rheinland-Pfalz und Platz sechs in der deutschen Bestenliste. „Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat“, sagte Opp zu ihren Bestleistungen in allen Disziplinen.

Gianluca Oliveri war ebenfalls sehr zufrieden. Auch für ihn gab es überall Bestleistungen. Im Mehrkampf der Schüler A in der Schwergewichtsklasse warf Oliveri den Hammer auf 25,19 Meter, das Fünf-Kilo-Gewicht auf 13,26 Meter und den fünf Kilo schweren Stein auf gute 8,91 Meter. Auch er gewann die Goldmedaille.

Gut gerüstet für deutsche Meisterschaften

Das Brüder Stegmann des LAZ steuerten zwei weitere Goldmedaillen bei. Paul Stegmann stieß in der männlichen Jugend A in der Leichtgewichtsklasse den Zehn-Kilo-Stein auf beachtliche 7,20 Meter. Das Zehn-Kilo-Gewicht schleuderte er sogar auf starke 11,26 Meter, und sein Sechs-Kilo-Hammer flog auf 18,18 Meter. Paul Stegmann kam auf 1334 Punkte, sicherte sich Gold und setzte sich an die Spitze der deutschen Bestenliste.

Seine jüngerer Bruder Emil (Leichtgewicht der Altersklasse der männlichen Jugend B) trat nur im Steinstoßen an. Hier wuchtete er den 7,5 Kilogramm schweren Stein auf sehr gute 5,86 Meter. Auch er gewann damit Gold und übernahm die Führung in der deutschen Bestenliste. „Der Wettkampf hat mir gezeigt, dass ich für die deutschen Meisterschaften Mitte September in Wasserburg bereit bin. Da möchte ich um den Titel kämpfen“, sagte Emil Stegmann.

LAZ-Trainerin Hanna Luxenburger freute sich riesig über die „super Leistungen“ ihrer Truppe. „Und das, obwohl wir in den letzten Wochen nicht gut trainieren konnten. Die Athleten können stolz auf sich sein“, sagte sie. Nur schade, dass sie selbst nicht mitfahren konnte, da sie sich Ende Juli bei einem Wettkampf die rechte Achillessehne gerissen hat und noch nicht wieder fit ist.