Die Brücke vorm Zweibrücker Bahneinschnitt muss repariert werden. Ab Dienstag wird sie für vier Wochen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Die Schwarzbachtalbrücke führt am Zweibrücker Freibad und dem Bahnhaltepunkt Rosengarten über den Schwarzbach und über die Auffahrt von der Landauer Straße her. Man überquert sie, wenn man von der Dorndorf-Kreuzung Richtung Autobahn fährt. Die Brücke wurde vor 15 Jahren abgerissen und komplett erneuert, nun weist sie Schäden an den Seitenrändern, den Fahrbahnfugen sowie am Widerlager Richtung Zweibrücken auf. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. 70.000 Euro soll es kosten, diese Schäden zu beseitigen. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 18. Oktober. Dafür wird die Strecke ab 7 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Spätestens am 11. November um 16 Uhr soll alles wieder frei sein.