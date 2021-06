Als sturzbachartige Regenfälle vom Himmel schütteten, überschlug sich am Samstag ein Auto auf der A6 zwischen St. Ingbert-Mitte und Rohrbach. Wie die Polizei meldet, hatte ein 28-Jähriger bei Aquaplaning die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich mehrfach und prallte neben dem rechten Seitenstreifen gegen einen Baum. Dann blieb es auf dem Dach liegen. Die St. Ingberter Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Autowrack bergen. Der 28-Jährige und seine drei Auto-Mitinsassen wurden verletzt, einige schwer. Alle vier Unfallopfer kamen in nahe Krankenhäuser. Die A6 blieb in Fahrtrichtung Homburg von 13 bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr und der Rettungshubschrauber Christoph 16 waren im Einsatz. Dank richtete die Polizei anschließend an die zahlreichen Ersthelfer vor Ort, die nach dem Unfall sofort reagierten und Erste Hilfe leisteten.