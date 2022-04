Fast 100.000 Teilnehmer haben sich in mehr als 40.000 Teams am Planspiel Börse der Sparkasse beteiligt. Insgesamt 83 Studierende der Zweibrücker Studiengänge Finanzdienstleistungen, Financial Services Management sowie International Management and Finance haben mitgemacht – einige von ihnen sogar sehr erfolgreich. Von den sechs überregionalen Preisen, die Rheinland-Pfalz zugeteilt wurden, gehen vier an die Zweibrücker Studierenden Ömer Ay, Guillermo Gaggiotti, Khushwinder Kaur und Maxime Gossert. Sie erhalten Geldpreise, die am Mittwoch bei der Siegerehrung am Campus Zweibrücken übergeben wurden. Beim Planspiel handeln die Teilnehmenden Wertpapiere zu echten Börsenkursen und lernen so wichtiges Grundwissen rund um die Börse und Aktien.