Am Samstag meldete das Gesundheitsamt vier neue Coronavirus-Nachweise in Zweibrücken und einen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Mit dem ganzen Landkreis Südwestpfalz und Pirmasens waren es neun. Es bleibt bei der Warnstufe 1 für die Städte und den Landkreis. Am Sonntag wurden keine neuen Zahlen vermeldet.