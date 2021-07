Die Kreisverwaltung meldete für Samstag, Sonntag und Montag zusammen einen neuen Corona-Fall in Zweibrücken, zwei in Pirmasens und einen in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Für Zweibrücken und Pirmasens liegt die Inzidenz am Dienstag bei 15, im Landkreis bei drei. Aktuell sind in Zweibrücken acht Fälle aktiv, im Landkreis vier und in Pirmasens zehn. Bei fünf dieser 22 Fälle wurde die Delta-Variante festgestellt. Im Pirmasenser Impfzentrum wurden in der vergangenen Woche 3301 Personen gegen Corona geimpft. 271 erhielten ihre erste Impfung, 3030 ihre zweite.