Atemtest mit über 2,7 Promille, Sturz, Handfesseln: Ein Einsatz auf dem Zweibrücker Friedhof eskaliert – und wird zum Fall für die Justiz.

Staatsanwältin Claudia Feß warf dem Angeklagten vor, am 1. August 2025 im Zustand verminderter Schuldfähigkeit Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt zu haben. Das Ganze ereignete sich kurz nach 18 Uhr auf dem Zweibrücker Hauptfriedhof, nachdem zwei Beamte dem stark alkoholisierten Mann einen Platzverweis erteilt hatten. Ein Atemalkoholtest knapp anderthalb Stunden später ergab einen Wert von etwas über 2,7 Promille.

Der Angeklagte, der Bürgergeld und eine Erwerbsminderungsrente bezieht, gab vor Gericht an, dass er früher drogenabhängig war und in dieser Zeit Heroin und Kokain konsumierte. Davon sei er weg, trinke jetzt aber täglich fünf, sechs Bier. Weil er 2025 wegen Beleidigungen und Bedrohungen sowie Missbrauchs von Notrufen zu mehreren Geldstrafen verurteilt worden war, die er nicht bezahlen konnte, habe er zuletzt eine viermonatige Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen.

Geschubst und aufs Gesicht gefallen

Seine Erinnerung an den Vorfall auf dem Friedhof war eingeschränkt. Er wisse nur noch, dass er am Grab war und dann irgendwann im Krankenhaus erwacht sei. Was dazwischen auf dem Friedhof passiert war, daran könne er sich nicht erinnern. Er habe jedoch eine gebrochene Nase und Rippe davongetragen sowie sich zweimal die Hand gebrochen.

Als Zeuge schilderte ein Polizeibeamter, dass die Dienststelle darüber informiert wurde, auf dem Friedhof liege ein Mann schlafend vor einem Grab. Ein Streifenwagen sei hingefahren, habe den Mann entdeckt und geweckt. Man habe gerochen, dass er stark alkoholisiert war. Zu zweit habe man ihn in Richtung Ausgang begleitet. Als dann eine zweite Streife eintraf, habe der 46-Jährige die Kollegen angepöbelt, beleidigt. Dann sei die Situation eskaliert. Ein Kollege habe den 46-Jährigen weggeschubst, der dann mit dem Gesicht auf den Boden gefallen sei. Als dem Angeklagten auf dem Boden liegend Handfesseln angelegt wurden, habe er versucht, sich loszureißen und einem Beamten ans Bein getreten. Der Mann sei im Krankenwagen nach Pirmasens in die Psychiatrie gebracht worden. Zuvor habe er erzählt, dass er auf dem Friedhof in eine Schlägerei verwickelt war. Bis auf eine blutende Nase, die vom Sturz herrührte, seien bei dem Mann keine sichtbaren Verletzungen zu erkennen gewesen.

Richter: Ursache liegt in der Alkoholsucht

Die Staatsanwaltschaft sah in ihrem Plädoyer die Anklagevorwürfe bestätigt und forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Die hohe Rückfallgeschwindigkeit bei vier Verurteilungen im Jahr 2025 sei strafverschärfend. Im Bundeszentralregister hat der Angeklagte seit 1998 17 Einträge, darunter einschlägige Vorstrafen wegen Beleidigung und Widerstands. Als Auflage regte die Staatsanwaltschaft an, dass der Mann 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlt oder 150 Arbeitsstunden ableistet.

Dafür hatte Verteidigerin Barbara Schamma kein Verständnis. Ihr Mandant sei erwerbsunfähig und habe erst eine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten, weil er eine Geldstrafe nicht zahlen konnte. Eine solche Auflage komme deshalb nicht infrage, eher der Gang zur Suchtberatung. Und warum solle der 46-Jährige etwas gestehen und bereuen, woran er sich wegen der starken Alkoholisierung nicht erinnere. Schamma bezweifelte, dass ihr Mandant auf dem Bauch liegend gezielt einen Polizisten getreten hat. Das sei gar nicht möglich. „Er hat vielleicht gestrampelt, aber den tätlichen Angriff gab es nicht“, meinte sie. Ein Monat Freiheitsstrafe zur Bewährung sei angemessen.

Strafrichter Matthias Heinzelmann verurteilte den 46-Jährigen schließlich wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf drei Jahre Bewährung. Zudem bekam er die Auflage, ein Jahr lang monatlich die Drogenberatung aufzusuchen, denn die Ursache seiner Probleme sei die Alkoholsucht. Wegen der erheblichen Alkoholisierung ging der Richter von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Zugunsten des Angeklagten wertete er, dass kein Polizeibeamter verletzt wurde und der 46-Jährige selbst erhebliche Verletzungen erlitt.