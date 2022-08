Am Samstag, 20. August, 20 Uhr, geht’s im Zweibrücker Gasthaus Sutter laut zu. Unter dem Motto „Core meets Sutter“ servieren vier Metalbands knallharte Sounds.

Das Quintett Voice of Brutality (VOB) macht den Anfang. Die Musiker kommen aus Pirmasens und Trier, haben sich dem Metalcore verschrieben und vor sechs Jahren ihr Debütalbum „Hopeless Smile“ veröffentlicht. 2018 folgte eine EP, die ebenfalls in Eigenregie produziert und in der ehemaligen Pirmasenser Rockkneipe Schwemme vorgestellt wurde. Diese EP stellt nach wie vor das aktuelle audiophile Lebenszeichen dar. Der Stil von VOB ist neben dem knallhartem Gitarrensound und einer pumpenden Rhythmussektion vom ständigen Wechsel von sogenanntem Clean- (klarem) Gesang zu Growl- (keifendem) Gesang gekennzeichnet. VOB fühlt sich von Gruppen wie Chelsea Grin, Carnifex, The Fall of Troy, Suicidien Silence, Narziss, She Said Destroy und Whitechapel beeinflusst. Die Besetzung von VOB liest sich so: Alexander Wilkens (Growl-Gesang), Sascha Bixler (Gitarre & Clean-Gesang), Markus Dengel (Gitarre), Elias Kurdder (Bass) und Nico Schimmel (Schlagzeug). Das Zweibrücker Quintett Crown of Warfare entert als zweiter Act mit Hardcore die Bühne. Der Vierer Bliss aus Paderborn frönt danach einer Mixtur aus Hardcore und Punkrock, bevor die fünfköpfige Hardcoreband Cold as Concrete aus St. Ingbert das Konzert beschließen wird. Jede Band spielt 45 Minuten. Karten für fünf Euro gibt es nur an der Abendkasse.