In Mainz verhandeln SPD, Grüne und FDP hinter verschlossenen Türen. Ihr Ziel: eine Neuauflage der Ampelkoalition im Landtag. Falls sie zustande kommt, kann sich das auf den Lebenslauf von mindestens vier Zweibrückern auswirken: Konrad Wolf, Fred Konrad, Felix Schmidt und Rebecca Wendel. Wolf kann Minister bleiben oder sein Amt verlieren. Fred Konrad würde wohl nicht nein sagen, wenn ihm ein Regierungsamt angeboten würde. Und Schmidt und Wendel haben noch immer ein kleine Chance, doch noch in den Landtag zu springen. Was für wen wie laufen müsste, das lesen Sie en detail hier.