Auch Modeboutiquen und ein Schreibwarenladen gehören dazu.

Der Obst- und Gemüseladen „Vitaminkick“ in der Zweibrücker Fußgängerzone, im Frühjahr eröffnet, hat Ende Oktober zugemacht. Als Grund nennt Diya Annan, der dort im Verkauf tätig war, fehlende Umsätze. Die Einnahmen hätten nicht gereicht, um die Miete zu bezahlen.

Ob es einen Nachfolger geben wird, ist laut Annan noch offen. Ein Interessent, ebenfalls syrischer Abstammung, habe sich den Laden an der Ecke Hauptstraße/Mühlstraße angeschaut, aber noch keine Entscheidung getroffen. Sollte er sich dafür entscheiden, soll es ähnlich wie in seinem Laden außer Obst und Gemüse auch ein breites Angebot an arabischen Lebensmitteln geben, so Annan.

Drei weitere Geschäfte verliert Zweibrücken bis Ende des Jahres: Die Damenboutique „Black & White more“ von Elena Becker neben Bäckerei Knauber schließt, ebenso die Damenboutique „Fenja-Mode“ von Sabine Schmidt neben Schuhhaus Meder sowie das Schreibwarengeschäft von Petra Gehlbach in der Lammstraße. Was mit den leerstehenden Läden passieren soll, ist noch nicht bekannt.