Ein gebrochener Strommast war die Ursache für den Stromausfall in Battweiler, Maßweiler, Reifenberg und Rieschweiler-Mühlbach am frühen Morgen des 24. Dezember. Laut den Pfalzwerken waren Bäume in die Leitung gefallen und hatten zu dem Mastbruch geführt. Ab 4.40 Uhr waren Teile von Maßweiler, Rieschweiler-Mühlbach, Reifenberg und Battweiler für 40 bis 57 Minuten ohne Strom. Ein Umspannpunkt in Maßweiler blieb zwei Stunden und 57 Minuten ohne Strom.