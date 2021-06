Hat da Sankt Christophorus, der Schutzheilige der Autofahrer nicht aufgepasst oder hatte er mit dieser Karambolage-Einlage einfach nicht rechnen können? Einem älteren Autofahrer unterlief am Dienstag an der Heilig-Kreuz-Kirche in Zweibrücken ein seltenes Missgeschick: Mit seinem weißen Honda Jazz knallte er bei einem Fahrmanöver, das man so in der Fahrschule nicht lernt, gegen drei parkende Autos und schob sie gegeneinander. Anschließend fuhr der Senior mit seinem Honda frontal gegen die massive Sandsteinmauer, die den der Parkplatz eingrenzt. Der Mann sagte entschuldigend zur Unfallursache, dass er vom Bremspedal gerutscht sei. Er selbst zog sich leichte Verletzungen zu, die von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurden. Die Polizei konnte den Sachschaden gestern noch nicht schätzen. Er ist auf jeden Fall hoch. Die Besitzer eines Dacia Sandero, eines Golfs und eines Skoda Octavia erwartete eine unschöne Überraschung, als sie von ihren Besorgungen aus der Innenstadt zurück zu ihren Fahrzeugen kamen. Alle vier beteiligten Fahrzeuge tragen Zweibrücker Kennzeichen. „Klassischer Parkrempler“ spottete ein Mann, der an der Szene vorbeilief, als Polizisten das Unfallgeschehen aufnahmen.