Vergangenes Wochenende wäre der EHC Zweibrücken eigentlich in die neue Eishockey-Saison in der Regionalliga Südwest gestartet. Hätte, wenn und aber: Wegen Corona-Fällen beim Gegner EKU „Mad Dogs“ Mannheim fiel sowohl das für Freitag vorgesehene Heimspiel als auch das Auswärtsspiel einen Tag später in Bietigheim aus. Nun soll es am Sonntag endlich mit der Saisonstart klappen: Gegner sind die „Rebels“ Stuttgart (19 Uhr, Ice-Arena).

„Die Spieler waren enttäuscht, ich war niedergeschlagen. Aber es hilft ja nichts, die Gesundheit geht natürlich vor“, meint Trainer Ralf Wolf