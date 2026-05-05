Nach der Hallen-Premiere folgte nun der erste Freilufttest: In Kaiserslautern fanden die Bezirksmeisterschaften Nord-Westpfalz in neuer Struktur statt.

Die Veranstaltung im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern ist Teil eines Pilotprojekts, bei dem die bisherigen drei Bezirke Westpfalz, Südpfalz und Vorderpfalz zu zwei Einheiten – Nord-Westpfalz und Südpfalz – zusammengelegt wurden. Ziel ist es, durch die Zusammenlegung größere Teilnehmerfelder mit höherer sportlicher Qualität zu schaffen und gleichzeitig die Arbeitsbelastung für Vorstände und Kampfrichter zu reduzieren. Nach Abschluss der Saison soll bewertet werden, ob das Modell dauerhaft Bestand haben kann.

Die Resonanz aufs neue Format fällt bereits im ersten Jahr deutlich größer aus als bei der alten Form im Vorjahr. Mehr als 350 Athleten mit rund 750 Starts hatten sich angemeldet – damit nahezu doppelt so viele wie bei den Westpfalz-Bezirksmeisterschaften in der bisherigen Struktur. Besonders stark vertreten war der Nachwuchs: Über 200 Teilnehmer sind zehn bis 13 Jahre alt, der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt klar auf den jüngeren Jahrgängen.

Wie der Papa bei der VTZ

Aus der Region Zweibrücken waren mehrere junge Athletinnen am Start, die sich bei den Meisterschaften erstmals oder erneut im größeren Teilnehmerfeld messen konnten. Viele sammelten erste Erfahrungen auf der Bahn und im Feld. Eine davon ist Hannah Carbon von der VT Zweibrücken. Sie ist seit zwei bis drei Jahren in der Leichtathletik aktiv.

Zur Leichtathletik fand die Elfjährige aus eigenem Interesse. Nach einer kurzen Pause, die durch einen Trainerwechsel bedingt war, fand sie wieder zurück ins Training unter VTZ-Trainerin Hanna Luxemburger. Heute fühlt sie sich bei der VT Zweibrücken gut aufgehoben – nicht zuletzt, weil auch ihr Vater dort bereits aktiv war.

Erfahrung sammeln

Sportlich liegt ihr Schwerpunkt vor allem im Sprint. In ihrer Altersklasse W11 gehört sie noch zu den jüngeren Starterinnen und sammelt derzeit vor allem Wettkampferfahrung. In Kaiserslautern bestritt sie erst ihren zweiten Wettkampf überhaupt. Entsprechend stand weniger die Platzierung als vielmehr Erfahrung sammeln im Vordergrund. Mit ihrem Auftritt war sie zufrieden, auch wenn noch nicht alles optimal lief. Über 50 Meter wurden für sie 9,04 Sekunden gestoppt, über 800 Meter wurde sie mit 3:25,25 Minuten Fünfte. Dazu sprang sie 3,03 Meter weit.

Ebenfalls am Start war in Kaiserslautern Melina Stengel vom LAZ Zweibrücken (Jahrgang 2014). Im Vergleich zu Hannah Carbon brachte sie schon etwas mehr Wettkampferfahrung mit. Seit rund eineinhalb Jahren ist sie in der Leichtathletik aktiv und hat in dieser Zeit bereits mehrere Wettkämpfe bestritten.

Über die Schule zur Leichtathletik

In Kaiserslautern überzeugte sie in der Altersklasse W12 mit starken Leistungen. Sie trat unter anderem im Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und in der Staffel an und zeigte damit ein breites Spektrum. Besonders im Sprint (75 Meter/10,53 Sekunden) und Weitsprung (4,81 Meter) liegen ihre Stärken: In beiden Disziplinen erreichte sie den ersten Platz ihrer Altersklasse. Während sie den Sieg im Sprint erwartet hatte, kam der Erfolg im Weitsprung für sie eher überraschend. Mit Marlie Albert, Elisa Potenza und Leni Mourer gewann sie zudem als Startläuferin die Staffel über 4x75 Meter (41,78 sec).

Melina Stengel fand über die Schule zur Leichtathletik. Wegen ihrer guten Sprintleistungen im Sportunterricht empfahl ihre Lehrerin ihr, mal beim Vereinstraining des LAZ Zweibrücken vorbeizuschauen. Seitdem hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt und startet regelmäßig bei Wettkämpfen. Auch der Wechsel von der U12 mit 50 Metern auf die U14 mit 75 Metern stellte für sie keine größere Umstellung dar. Für die laufende Saison hat sich die Nachwuchsathletin konkrete Ziele gesetzt. Im Weitsprung möchte sie die Fünf-Meter-Marke knacken. Als Vorbild nennt sie Malaika Mihambo.

Hannah Carbon und Melina Stengel: Zwei Beispiele, die zeigen, wie unterschiedlich die Wege in die Leichtathletik sein können. Und wie wichtig gute Wettkämpfe für den Nachwuchs sind, um Erfahrungen zu sammeln und die eigene Entwicklung einschätzen zu können.