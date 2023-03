Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das politische Kabarett mit den Stachelschweinen in der Wache Kultur in Zweibrücken brachte am Freitag Klischees und verrückte Karikaturen und auf die Bühne. Die Kabarettisten gingen unter anderem der Frage auf den Grund, was das Schwarze Loch der Finanzwelt ist.

Wann muss der Kanzler über den Verlust seiner Eier klagen? Und was ist das Schwarze Loch der Finanzwelt? Diesen Fragen geht die Gruppe Die Stachelschweine in ihrem Kabarettprogramm auf den Grund.