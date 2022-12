Die Erkältungswelle erfasst auch das Zweibrücker Rathauspersonal. Krankheit führe jetzt zu „massiven Personalvakanzen“ im Kultur- und Verkehrsamt, wie Rathaussprecher Jens John am Montag mitteilte. Das Büro müsse deshalb seine Öffnungszeiten einschränken. Den Kartenvorverkauf könne das Kultur- und Verkehrsamt derzeit nur vormittags aufrecht erhalten – also von 8 bis 12 Uhr. Eintrittskarten könne man aber auch weiterhin online über Ticket Regional kaufen sowie bei anderen Verkaufsstellen. Wegen der angespannten Personalsituation könnte es im Kultur- und Verkehrsamt zudem Probleme bei der telefonischen Erreichbarkeit geben. Aktuell, so Jens John auf Nachfrage, seien dort nur noch drei Mitarbeitende aus dem sonst achtköpfigen Team vor Ort. Auch in anderen Rathausämtern gebe es im Moment Engpässe und leere Bürostühle. Dies führe aber noch nicht zu solchen Einschränkungen.