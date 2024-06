Die Mitgliederausstellung des Zweibrücker Kunstvereins findet vom 9. bis 30. Juni im Zweibrücker Stadtmuseum, Herzogstraße 11, statt. Sie trägt den Titel „Fragmente (der Zeit)“.

„Der Titel wurde bewusst weit gefasst“, so Kunstvereins-Co-Vorsitzender Kurt W. Becker. Gemeint sind sowohl konkrete Fragmente, also Teil- und Bruchstücke im Sinne eine Spurensuche oder Fundstücke, als auch Fragmente in metaphorischer Form als Erinnerungen und als Zeichen der Zeit, in der sie entstanden sind.

Die Vernissage im Beisein der Künstler ist am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr. Zu sehen sind Arbeiten von Danielle Bailly-Salins, Kurt W. Becker, Marina Beyer, Susanne Burkhardt, Iris Conrad, Raymond David, Suzanne Forsch, Christiane Freimann, Brunhilde Gierend, Lila Gottert, Dagmar Grieve, Gerda Elisabeth Grunder, Bärbel Hafner-Neu, Ramona Hewer-Wachs, Natalia Jelankina, Herbert Kluding, Monika Landoll, Susanne Nobis, Birgit Oberlinger, Brigitte Peifer, Horst Pirmann, Hengameh Rasti, Johannes Rebmann, Rita Rebmann-Holzdeppe, Elisabeth Schael, Eva Schuler, Jolanta Spiczak-Brzezinski, Rolf Stöckle, Jutta Walter, Heike Wilhelm, Christa Witte und Barbara Würtz. Zu sehen sind Grafiken, Gemälde, Fotografien und Objekte in verschiedenen Techniken.

Arbeiten aus der Jugendkunstschule

Außerdem sind in der Ausstellung die Arbeiten von Schülern der Jugendkunstschule (Jukuschu) des Zweibrücker Kunstvereins integriert, mit denen sie am Jukuschu-Bundeswettbewerb teilnimmt. Die mehr als 20 Arbeiten waren von Schülern zwischen sieben und 16 Jahren waren zuvor bereits einige Tage im Zweibrücker Kulturamt zu sehen. Weil das Stadtmuseum auch Wahlamt ist, sind sie am Sonntag im Herzogsaal zu sehen, wo beide Ausstellungen eröffnet werden, in der Woche danach wandwandern die Jukuschu-Arbeiten ins Erdgeschoss zu den anderen Arbeiten des Kunstvereins. Öffnungszeiten der Ausstellung: Dienstag bis Sonntag 14 bis 18 Uhr.