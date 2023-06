Einen enorm großen Zuspruch, sagt Eva Gab, habe Schwabes Gewürzlädchen und Teestube an den ersten beiden Verkaufstagen im Pop-up-Store der Stadt in der Fußgängerzone, in den ehemaligen Räumen der Hypovereinsbank, erfahren. Das Zweibrücker Familienunternehmen präsentiert seit Samstag zwei Wochen lang, bis zum 17. Juni, sein umfangreiches Warenangebot – von Gewürzmischungen über Weine, Pasta bis Präsentkörben und -kisten – aus dem Stammsitz an der Oselbachstraße, verbunden mit einem Gastronomie-Konzept. Und feiert auch das ausgefallene 40. Firmenjubiläum nach. Die Anmietung des Pop-up-Stores sei ein Test, sagt die Schwabe-Geschäftsführerin.

Die Testgelegenheit wird nach den Gabs noch im Juni ein Hemdenverkauf, im August dann eine Manufaktur für Hunde-Accessoires nutzen. Bei der Wirtschaftsförderung der Stadt gehen nach Worten von Anne Kraft erfreulich viele Anfragen ein. Vorgemerkt sind Pop-ups – kurzfristige Anmietungen des 40 Quadratmeter großen Ladenlokals – von Mitte September bis in den November. Jahreszeitliche Themen könnten dann eine Rolle spielen. Da noch nicht fest vergeben, könnten Namen der Kurzzeit-Mieter noch nicht genannte werden, heißt es von der Stadt. Erster und erfolgreicher Mieter im neuen Angebot der Stadt war im Januar/Februar ein Kostümverkauf der Spielwarenhändlerin Sandra Cleemann.