Die CDU hat eine Idee, was gegen Gewalt in der Zweibrücker Innenstadt tun könnte. Außerdem im Nachrichtenüberblick: ein Bechhofer, der Richtung Ukraine fährt; ein neues Restaurant in Thaleischweiler; Blicke in die Vergangenheit und in die Zukunft.

Michael Sonntag aus Bechhofen und zwei Freunde wollen bei all dem Leid in der Ukraine nicht tatenlos zusehen. Am Freitag fahren sie mit zwei Kleinbussen zur Grenze. Sie bringen nicht nur Hilfsgüter mit, sondern wollen auf dem Rückweg auch Flüchtlinge mitnehmen.

Eine Messerstecherei in der Maxstraße, ein Angriff am Alexandersplatz – zwei Fälle aus den vergangenen Monaten. Die CDU möchte die Innenstadt sicherer machen und fordert Videoüberwachung und ein Glasverbot.

Zwei Menschen können nicht mehr zueinander: Seit Corona ist es kein Einzelfall, dass Pflegebedürftige keinen Besuch bekommen können. Das ist schwer auszuhalten, wie uns ein betroffener Leser geschildert hat.

Italienisch statt Griechisch wird seit Kurzem im Haus Höh in Thaleischweiler-Fröschen gekocht. Drei erfahrene Gastronomen aus Mannheim sind in der Südwestpfalz heimisch geworden und versprechen original italienische Küche.

Der im Jahr 2004 eröffnete Wasgaumarkt auf der Husterhöhe in Pirmasens soll saniert werden. Das Investitionsvolumen liege im siebenstelligen Euro-Bereich.

Heike Wittmer, die Leiterin des Pirmasenser Stadtarchivs und des Stadtmuseums, wird kommissarisch auch Sachgebietsleiterin im Kulturamt und damit Nachfolgerin

von Giuseppe Scorzelli, der diese Funktion erst im Dezember von Sonja Mäß übernommen hatte.

Ein Blick in die Vergangenheit: Vor 50 Jahren haben die ersten Frauen bei der Pirmasenser Polizei ihren Dienst angetreten. Als Politessen kontrollierten sie den ruhenden Verkehr, eine Aufgabe, die mittlerweile von den Vollzugsbeamten der Ordnungsämter wahrgenommen wird.

Ein Blick in die Zukunft: Wie sieht die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Jahr 2030 aus, wenn FDP-Kandidat Sebastian Schäfer die Bürgermeisterwahl gewinnt?

Einmal im Monat bietet der Pirmasenser Pflegestützpunkt ein digitales Treffen zum Thema Pflege an. Auftakt ist am 16. März.

In Hauenstein stehen Mobilfunk-Kunden der Telekom zuletzt immer wieder mal ohne Empfang da. Das kann sich in der kommenden Woche sogar noch verschlechtern, dann wird der Sendemast repariert, der für die Störungen verantwortlich sein soll.

Zum Abschluss ein Tipp fürs Wochenende: Die Tierauffangstation in Maßweiler macht wieder auf.