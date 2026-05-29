Es gibt zu viel Rotwein, und auch wenn das jetzt erst mal nicht nach Krise klingt: Es ist eine. Autorin Sigrid Sebald versucht sich in Ratschlägen.

Es gibt zu viel Rotwein, hab’ ich gelesen, so viel, dass da jetzt über den Umweg des Industriealkohols Putzmittel draus gemacht werden soll. Ist nicht meine Schuld, könnte ich jetzt voreilig plärren, aber in dem Fall bin ich mir echt nicht sicher, denn ich bevorzuge Weißwein, und da könnte es schon sein, dass der ein oder andere Rotwein da mal ungetrunken vor sich hin „reift“, bis er nach Sherry, Schimmel oder Schlimmerem schmeckt. Das Problem ist aber, glaube ich, weniger mein Privatrotwein im Keller als vielmehr die Gesamtsituation. Die stellt sich so dar: Winzer haben offenbar viel mehr Rotwein hergestellt als die Kunden trinken wollen.

Hätten sie das vorher gewusst, die Rotweinwinzer, hätten sie vielleicht mehr „Blanc de Noirs“ gemacht, also Weißwein aus schwarzen Trauben. Das geht nämlich. Das habe ich mir bei Nummer 26 meiner insgesamt bislang 26 Weinproben gemerkt, und ja, da könnt ihr jetzt ruhig mal kurz innehalten und denken: Wow, was die alles weiß! Die Winzer wissen aber selbstredend noch viel mehr über Wein, Kundenverhalten und saure Jahrgänge, und sie werden ihre Gründe haben, warum sie zu viel Roten gekeltert haben.

Rotwein beim Putzen mal anders

Jedenfalls ist das jetzt offenbar so, und manche hätten gerne, dass aus dem verschmähten Tropfen Brennspiritus, Desinfektions- oder Frostschutzmittel werden kann. Krisendestillation heißt das, und Rotwein beim Putzen kriegt da plötzlich einen ganz anderen Dreh.

Jetzt hoffe ich nur, dass keiner merkt, dass zum Reinigen eigentlich Weißwein viel besser geeignet ist. „Die natürliche Fruchtsäure, der Alkohol und die antibakterielle Wirkung des Weißweins helfen dabei, Fett zu lösen, Rotweinflecken zu behandeln und Oberflächen streifenfrei zu reinigen.“ Genau so steht das da im Internetz. Wer sich Rotwein auf die Hose schüttet, tut gut daran, direkt Weißwein nachzukippen, bevor das Beinkleid in die Waschmaschine wandert. Aber nun wird’s kompliziert, denn den Weißwein trinken die Leute ja offenbar lieber, so dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass Rotwein verschüttet wird. Zumindest nicht beim Trinken. Was soll man da machen?! Ich weiß auch keinen Ausweg.

Rotweinkuchen für Millionen

Wenn früher mal Rotwein übrigblieb, hieß es immer: Back doch einen Rotweinkuchen. An und für sich keine schlechte Idee, aber bei der aktuellen Krise reden wir ja von Millionen Litern an Rotwein, die nicht getrunken werden, und da ist es dann doch eher fraglich, ob so viele Rotweinkuchen gegessen würden. Rotweinessig kann man auch herstellen aus altem Rotwein, aber dazu braucht’s erst mal eine Essigmutter, das ist der Glibber, der auf bereits vorhandenem Essig schwimmt. Keine Ahnung, warum der Mutter heißt. Der Essig Marke Eigenbau muss mehrere Wochen bei genau richtiger Temperatur fermentieren, und so viel Rotwein, wie man loswerden will, braucht man gar nicht. Also auch keine Lösung.

Am besten warten wir ab, bis es Winter wird und man wieder Glühwein machen kann, in großen Mengen. Die schütten wir uns dann über sowie über den kompletten Glühweinstand und reinigen anschließend Parka, Theke, Brille und was sonst noch so rotfleckig ist, blitzschnell mit rotweinhaltigem Putzmittel. So schließt sich der Kreis vielleicht nicht ganz. Aber es wäre doch ein Ansatz, finde ich.