Nach wie vor haben Personen, deren Schnelltest-Ergebnis Corona-positiv ist, Anspruch auf einen PCR-Test. Das bekräftigt das Gesundheitsamt, nachdem unklare Aussagen Betroffene und für eine kurze Zeit sogar das Zweibrücker DRK verwirrten.

Silvia Dörner aus Zweibrücken schildert Folgendes: Bei einem Selbsttest habe sie unlängst ein positives Ergebnis erhalten, das ein zertifizierter Schnelltest des Roten Kreuzes noch am selben Tag bestätigte. Zuhause habe sie nachgelesen, dass man für einen PCR-Test eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt braucht, und diese per E-Mail angefordert. Einen Tag später habe das Amt geantwortet, dass eine Bescheinigung nicht nötig sei und den PCR-Test erhalte, wer vorher einen positiven Schnelltest hatte.

Sie habe also einen PCR-Test beim DRK gebucht, so Dörner. Als sie dann aber dort war, habe das DRK den PCR-Test abgelehnt, „obwohl ich das Schreiben vom Gesundheitsamt dabei hatte“. Das DRK habe sie an den Hausarzt verwiesen, erklärt, dass das Gesundheitsamt das so angeordnet habe. An der Teststation eines anderen Anbieters sei dann kurz darauf ohne Anmeldung ein Schnelltest gemacht worden und, als dieser positiv ausfiel, auch direkt ein PCR-Test.

Das ließ Silvia Dörner nach eigenen Worten daran zweifeln, ob alle Verantwortlichen die aktuellen Regeln kennen. „Es kann doch nicht sein, dass man in der Weltgeschichte herumfahren muss, um einen PCR-Test zu bekommen, wenn man krank, schlapp und überdies ansteckend ist.“

Hans Prager: Ein Missverständnis

DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager räumte auf Anfrage einen Fehler unumwunden ein. „Wir haben bis heute nicht ein einziges Mal Vorgaben von Land oder Bund zu den Abstrichregularien erhalten; auch wir erhalten unsere Informationen aus den Medien“, sagt er. Vor etwa zweieinhalb Wochen habe er die Information erhalten, dass PCR-Tests nur noch bei besonders gefährdeten Gruppen und Personal im Gesundheitswesen gemacht werden dürfen. Er habe das sofort an die Abstrichstationen weitergegeben, „was ein Fehler war“, so Prager. Denn korrekt hätte es „sollten“ statt „dürfen“ heißen müssen.

An die falsche Info habe man sich zwei Tage lang gehalten, „bis mich der Leiter des Gesundheitsamts darauf hinwies, dass es sich bei den PCR-Tests um eine Soll-, nicht um eine Muss-Regelung handelt“. Das DRK habe das dann umgehend an die Mitarbeiter in den Teststationen weitergegeben und die Bürger unter anderem in der RHEINPFALZ informiert.

Prager nimmt sein Personal in Schutz: „Es hat sich an meine Anweisung gehalten, die durch ein Missverständnis falsch war.“ Das tue ihm leid, so Prager, und: „Auch wir sind nur Menschen und durch die permanente Dauerbelastung seit fast zwei Jahren und bei rund 400 Anfragen pro Tag auch an den Grenzen der Belastbarkeit angekommen.“

Gesundheitsamt: Priorisieren sollen die Labore

Dass es derzeit viel Verwirrung um die PCR-Tests gibt, bestätigt auch Thorsten Höh, Pressesprecher des Landkreises Südwestpfalz, bei dem das Gesundheitsamt angesiedelt ist. „Tatsächlich erleben wir öfter, dass die Bevölkerung von Teststellen, Ärzten und Medien unterschiedliche Aussagen zum Vorgehen bei positivem Schnelltest erhält.“ Ausgelöst worden seien die Missverständnisse durch die politische Aussage, dass es zu einer Priorisierung der PCR-Tests kommen werde.

Diese sei in der Tat vorgesehen, aber in den Laboren, so Höh. Dadurch könne es sein, dass nicht-priorisierte Personen länger auf ihr PCR-Testergebnis warten müssen als priorisierte. Eine Priorisierung bereits beim Abstrich sei nicht vorgesehen, und dann müsste laut Höh auch erst die Verordnung rechtskräftig geändert werden.

Personen mit positivem Selbsttest sind laut Höh verpflichtet, unverzüglich einen zertifizierten Schnelltest in einer Testeinrichtung vornehmen zu lassen. Fällt auch dieser Test positiv aus, bestehe nach wie vor Anspruch auf einen PCR-Test, der dann auch direkt in der Testeinrichtung vorgenommen werden kann.

Das Gesundheitsamt stelle die Genesenenbescheinigungen aus, bei Vorlage eines positiven PCR-Tests, erläutert Höh. Um einen digitalen Genesenennachweis zu erhalten, könne das positive PCR-Ergebnis auch in Apotheken vorgelegt werden. Das Gesundheitsamt stellt laut Höh außerdem Absonderungsbescheinigungen aus, die dem Arbeitgeber vorgelegt werden müssen.

Fragen und Antworten: Was tun bei einem positiven Corona-Test