Nachdem er in Homburg an mindestens 14 Autos die Reifen zerstochen haben soll, wurde ein 26-jähriger Deutscher am Montagabend, 1. März, in die Psychiatrie auf der Uniklinik gebracht. Die Polizei berichtet, dass der Mann auf frischer Tat ertappt wurde, wie er in der Unteren Allee an einem Auto die Reifen mit einem Messer plattstach. Er habe zwei Messer dabeigehabt und zugegeben, noch weitere Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt zu haben. Er sei geistig verwirrt und betrunken gewesen.