Derzeit müssen Zweibrücker für ihre Amtsgänge ins Rathaus vorab einen Termin vereinbaren. Wegen des Coronavirus müssen Besucher des Rathauses zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Da sich die Situation derzeit etwas zu entspannen scheint – aktuell gibt es in Zweibrücken noch zwei aktive Corona-Fälle –, plant die Verwaltung , ihre Türen wieder für spontane Besuche zu öffnen. Man erarbeite derzeit ein entsprechendes Konzept, so die Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann. Die Terminvergabe, diese ist derzeit telefonisch und per E-Mail möglich, habe zu deutlich kürzeren Wartezeiten geführt. „Im Moment wird gerade das Onlinebuchungssystem für den Bereich Bürgerbüro getestet“, teilte die Hauptamtsleiterin mit. Damit sollen die Wartezeiten vor Ort dauerhaft gesenkt werden. „Mit dem Start des Terminvergabesystems gehen die Türen der Verwaltung auch für spontane Besuche wieder auf. Wir gehen, davon aus, dass dies am 1. Juli der Fall sein wird“, ergänzte die Hauptamtsleiterin. Allerdings seien in räumlich engen Bereichen der Verwaltung Terminabsprachen weiterhin zwingend, um die Hygienevorschriften einzuhalten.