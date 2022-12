Nach dem Brand vom 29. Oktober in der Fruchtmarktstraße wird weiterhin nach dem Unbekannten gesucht, der das Feuer gelegt haben soll. Die Verwüstungen, die an jenem frühen Samstagmorgen vor allem in einer Shisha-Bar im Erdgeschoss angerichtet wurden, sollen auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Der Sachschaden soll etwa 110.000 Euro betragen. Ein Mann, der zunächst als mutmaßlicher Täter verhört wurde, ist inzwischen nicht mehr unter Verdacht. Seinen Ausgang hatte das Feuer beim Brand eines Suzuki-Kleinwagens genommen, der in einer Gasse hinter dem Haus geparkt war. Das Wohn- und Geschäftshaus Fruchtmarktstraße 4 hatte einst das traditionsreiche Café Rücker beherbergt. Wenige Tage vor Weihnachten erklärte die Leitende Staatsanwältin Iris Weingardt auf RHEINPFALZ-Anfrage nun, dass die Ermittlungen weiter anhielten; der Öffentlichkeit könnten die Behörden „derzeit nichts Neues vermelden“.