Auch das „Urgestein“ bleibt Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken erhalten: Florian Wendland hat seinen Vertrag verlängert und geht in die 14. Saison bei den „Hornets“. Seit 2008 verteidigt Wendland bereits für die „Hornissen“, stand dabei 209-mal auf dem Eis und erreichte 52 Scorer-Punkte (14 Tore/38 Vorlagen). „Endlich geht es wieder los. Ich habe zwei lachende und kein weinendes Auge: Ich habe meinen Job zurück und darf wieder Eishockey spielen“, freut sich Wendland, der in der World of Fun (inklusive Ice-Arena) beschäftigt ist. „In der eishockeyfreien Zeit war ich aber nicht untätig. Ich habe mich mit Skaterhockey fit gehalten“, erzählt der 30-Jährige, dass er für das Team der ,Saar Pirates’ einige Spiele absolviert hat. „Das hat Spaß gemacht. Sieben Tore und sieben Vorlagen in sechs Spielen war schon geil! Solche Zahlen sind auch in der neuen Saison mein Ziel“, verdeutlicht Wendland.