Drei Unbekannte brachen am Sonntag gegen 22.50 Uhr in der Stockholmer Straße auf dem Flugplatz in ein Firmengelände ein, vermutlich, um Wohnwagen oder Wohnmobile zu stehen, die dort abgestellt sind. Das Trio durchtrennte den Zaun, gelangte aufs Gelände, ließ dort aber aus unbekannten Gründen von seinem Vorhaben ab, „möglicherweise, weil sie gestört wurden“, so die Polizei. Da das Gelände überwacht wird, gibt es Videoaufzeichnungen. Laut diesen waren die drei Einbrecher dunkel gekleidet und mit einem silberfarbenen Renault Megane II mit französischem Kennzeichen vorgefahren. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht, denen der Renault am Tatabend in Flugplatznähe auffiel; Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.