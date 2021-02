Am Freitag zeigte der Filialleiter eines Lebensmittelmarktes in Rieschweiler-Mühlbach bei der Polizei an, dass offensichtlich jemand versucht hatte, in den Markt einzubrechen. Spuren vor Ort ließen den Schluss zu, der Täter mehrfach versucht hatte, ein Fenster aufzuhebeln. Das misslang jedoch. Die Polizei in Waldfischbach, Telefon 06333/9270, sucht nun Zeugen, die in der Nacht vor Freitag etwas Verdächtiges beobachtet haben.