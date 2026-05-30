Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag, 22. Mai, und Mittwoch dieser Woche den Zaun des Firmengeländes der TLT Turbo in der Gleiwitzstraße. Das teilt die Polizei mit. Mit einem unbekannten Werkzeug zerschnitten die Täter demnach den Zaun auf der Seite zum Radweg hin. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Ob die Täter auch auf dem Gelände waren, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat etwas bemerkt, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 36915399 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.