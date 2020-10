Am Mittwoch wurde ein 26-jähriger Zweibrücker gegen 15.15 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter einer „Bonuszentrale Kiel“ ausgab. Der Anrufer sagte, der 26-Jährige habe ein kostenloses Abonnement abgeschlossen, das ihn berechtige, an Gewinnspielen teilzunehmen. Das Abo werde aber in den nächsten Tagen kostenpflichtig, weshalb er den 26-Jährigen bat, bei der Kündigung behilflich zu sein. Der junge Mann nannte dem Anrufer einige Daten. Als das Gespräch beendet war, recherchierte er im Internet und stellte fest, dass es sich bei dem Anruf mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen versuchten Betrug gehandelt hatte. Der 26-Jährige ließ daraufhin umgehend sein Konto sperren, wodurch ein Schaden verhindert werden konnte. Das teilt die Polizei mit, die davor warnt, Unbekannten am Telefon persönliche Daten wie etwa die IBAN des eigenen Kontos mitzuteilen.