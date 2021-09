Unbekannte sollen am frühen Mittwochnachmittag, 29. September, versucht haben, in Neunkirchen ein kleines Mädchen zu entführen. Nach Angaben der Polizei ist die Tat gescheitert. Demnach hätten zwei Männer im Zeitraum zwischen 13 und 13.15 Uhr in der Nähe der Schule in der Haspelstraße eine Zehnjährige angesprochen. Dann hätten sie versucht, das Mädchen mit Gewalt in ein Auto zu zerren. Weil ein bislang noch unbekannter Passant hinzukam, hätten die beiden Männer von dem Mädchen abgelassen und sich rasch entfernt. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird von der Neunkircher Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 06821/2030 zu melden. Die Ordnungshüter haben Ermittlungen wegen des Versuchs der Freiheitsberaubung aufgenommen.