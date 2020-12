Der 63-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Falkenbusch und Dellfeld ums Leben kam, starb nicht an den Folgen des Unfalls. Das teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Anfrage mit. Der Mann kam aus Richtung Contwig, als er am Ortsausgang von Falkenbusch seinen Wagen plötzlich ruckartig nach links lenkte und eine Böschung hinauf fuhr. Der Mann hatte durch ein plötzlich auftretendes körperliches Leiden die Kontrolle über das Auto verloren – „aus innerer Ursache“, wie es dann heißt. Eine Obduktion sei nicht angeordnet worden, sagte die Oberstaatsanwältin.