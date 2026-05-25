Der Zweibrücker Pfarrer Patrick Fries unterstützt die Seelsorger Günter Sifft und Michelle Schmidt. Sie sind für Protestanten in fünf Orten da.

Seit Anfang Mai kümmern sich Günter Sifft, Michelle Schmidt und Neuzugang Pfarrer Patrick Fries um die protestantischen Gemeinden in Zweibrücken-Mitte, Ixheim, Wattweiler, Mittelbach und Ernstweiler. „Ich werde offensichtlich gebraucht“, sagt Fries. Allmählich habe er sich mit seiner neuen Aufgabe „als Pfarrer zur Dienstleistung“ vertraut gemacht, komme langsam an. Derzeit vorübergehend untergebracht werde er nach der Renovierung des Ixheimer Pfarrhauses dorthin umziehen, kündigt der 59-Jährige an.

„Ich bin genauso Pfarrer wie die beiden anderen. Ich werde das tun, was man von mir als Gemeindepfarrer erwartet. Meine Aufgabe ist es zunächst, zu helfen“, betont Fries. Man teile sich die „Basis-Kärnerarbeit“ – Beerdigungen, Taufen, Trauungen. Nicht, dass er diese Arbeit nicht möge, „ich mache das gerne, sonst hätte ich mich nicht beworben“.

Fusion Anfang November

Die fünf Gemeinden, für die das Trio verantwortlich zeichnet, nennen sich „Protestantische Kirchengemeinde ZweiBrücken“ und fusionieren am 1. November offiziell. Das große „B“ symbolisiere, dass man Brücken bauen wolle, erklärt Fries. „Mich interessiert, was Kirche in der Stadt kann. Kirche ist mehr als Steine, die zusammengesetzt wurden. Sie soll aktiv in die Stadt hineinwirken, ein Urban Player sein, eine Kirche, die einlädt“, erklärt Fries. Damit befasse er sich auch in seiner Doktorarbeit, an der er schreibe, „ein Versuch, praktische Theologie mit den philosophischen Anschauungen von Michel Foucault zusammenzubringen“.

Kirche könne „attraktiver sein, als manche denken. Wir haben viel zu erzählen und anzubieten“. Dabei müsse nicht immer alles neu erfunden werden, man könne auch „bündeln, was da ist“. Das gelte ebenso für die „vielfältigen und fruchtbaren Möglichkeiten, Gottesdienste zu gestalten“. Als Kirche die Stadt zu prägen, ist für ihn „eine konfessionsübergreifende Aufgabe“. Die Ökumene liege ihm ohnehin am Herzen, sagt Fries. Das erkläre sich auch aus seiner Biografie: „Ich bin ökumenisch verbandelt. Meine Lebensgefährtin ist katholische Theologin.“

Viele Studiengänge draufgesattelt

Der gebürtige Saarbrücker hat in seiner Heimatstadt, in Bonn, Leipzig und Tübingen Theologie studiert. Ein eigenes Pfarramt habe er danach aber nicht erhalten „wie viele in der Zeit der Pfarrerschwemme, die es damals gab. Die meisten haben dann etwas anderes gemacht, ich auch.“ Fries hat ein weiteres Studium aufgenommen, das der Sprechwissenschaft und -erziehung. „Dabei geht es um mündliche Kommunikation mit allen Facetten, das Halten von Rhetorikkursen, die Ausbildung von Schauspielern, das Anbieten von Schulungen“, zählt Fries auf. Damit habe er sich über Wasser gehalten. Außerdem studierte er Anglistik, Orientalistik und klassische Philologie, also Latein und Griechisch.

Von 2001 bis 2015 war der Theologe ehrenamtlich eng verbunden mit der Gemeinde Sankt Johann in Saarbrücken und zog dann „der Liebe wegen“ nach Bayern. Auch dort war er als Sprechwissenschaftler und Sprecherzieher tätig. Von März bis August 2025 war Fries zuletzt Gemeindepfarrer in Baden-Baden und bewarb sich anschließend initiativ bei der Pfälzischen Landeskirche. „Das hat geklappt und ich bin froh, dass ich jetzt da bin“, sagt er. Der Einführungsgottesdienst von Pfarrer Patrick Fries ist auf den ersten Adventssonntag terminiert.