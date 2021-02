Ursprünglich hätten alle Zweibrücker Schüler ihre Halbjahreszeugnisse am vergangenen Freitag in den Händen halten sollen. Weil coronabedingt kein Schulunterricht stattfindet, wurden sie per Post zugestellt. Das hat in vielen Fällen nicht geklappt. Die weiterführenden Schulen beteuerten, dass sie die Zeugnisse frühzeitig bei der Stadt abgegeben haben. Kerstin Kiehm, Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums, versicherte, dass alle 900 Zeugnisse am Dienstag vergangener Woche an die Stadt übergeben worden seien. Schuldezernentin Christina Rauch hatte der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass die Stadt die Briefumschläge mit den Zeugnissen umgehend zur Post gebracht habe. Ein Teil der Helmholtz-Schüler bekam die Zeugnisse rechtzeitig am Freitag. Andere warteten bis Mittwoch darauf. Als sie dann eintrafen, herrschte beim Blick auf die Umschläge Verwunderung: Der Matrixcode der Post mit der Frankierung weist als Stempeldatum den 2. Februar aus.