Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hase Tom fährt wild Loopings auf seinem „Zauberstuhl“ und die Kinder lachen sich kaputt. So könnte man die Geschichte beschreiben, die Martin Fuchs den rund 70 jungen Zuschauern am Montag in der Aula des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums kredenzte. Doch bei dem Figurentheater „Nulli und Priesemut“ geht es um was Größeres.

Ein paar Kinder kennen den Hasen Nulli und den Frosch Priesemut schon. Die beiden sind beste Freunde – schon seit sie klein sind. „Was machen beste Freunde?“,