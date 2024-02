Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast vier Jahrzehnte lang führte Veronika Hautz in der Zweibrücker Fußgängerzone ein Fotostudio. Zum Jahreswechsel schloss sie ihren Laden zu. Die Kameraausrüstung hängt sie dennoch nicht an den Nagel.

In der Rosenstadt ist Veronika Hautz bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund. 1985 hatte sie das Fotostudio Loth übernommen und so den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.