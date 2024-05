Maskierte haben am frühen Samstagmorgen das Scheunenfest in Dellfeld gestürmt. Die Party war da bereits vorbei. Lediglich einige Helfer, Rettungsdienstmitarbeiter und Security waren in und um die Maschinenhalle des Berghofs noch verteilt. Kurz darauf konnte die Polizei einige der Angreifer ausfindig machen und Waffen sicherstellen. Mehr über den Vorfall lesen Sie hier.