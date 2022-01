Auch am vierten Tag nach dem Verschwinden von Christof Paul Loginski konnte die Polizei noch keine guten Nachrichten vermelden. Am Mittwoch wurde erneut nach dem 66-Jährigen gesucht. Aufgrund des Wetters verzichteten die Ermittler auf Drohnen. Am Donnerstag sollen diese wieder eingesetzt werden und unter anderem den Bereich des Schwarzbachs absuchen. Das bestätigt das Polizeipräsidium Westpfalz gegenüber der RHEINPFALZ. Hinweise zum Vermisstenfall nimmt die Polizei unter 06332 9760 oder 06331 5200 entgegen.