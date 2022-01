Seit mehr als einer Woche ermittelt die Polizei in einem Vermisstenfall. Am Samstag, 22. Januar, verschwand Paul Christof Loginski.

Großangelegte Suchmaßnahmen gebe es vorerst nicht mehr, doch die Suche läuft noch, wie Werner Häfner, Pressebeauftragter der Polizeidirektion Pirmasens, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt: „Die Fahndung geht weiter. Die Ermittler gehen weiteren Hinweise nach.“

Am Flugplatz nahe der Kletterhalle wurden derweil Plakate aufgehängt. Auf ihnen steht sinngemäß übersetzt in polnischer Sprache: „Paul! Wir gehen nach Hause! Wir werden die Probleme gemeinsam mit der ganzen Familie lösen!“ Häfner: „Wir gehen davon aus, dass sie von Familie und Bekannten aufgehängt wurden, die den Mann zurückhaben wollen“, so Häfner. Die Polizei nimmt unter Telefon 06332 9760 oder 06331 5200 Hinweise entgegen.