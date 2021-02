Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft ausgeben, haben am Donnerstagnachmittag ihr Glück erneut in Zweibrücken versucht. Ein unbekannter, Englisch sprechender Mann erklärte einer Person aus Zweibrücken per Telefon, dass der Angerufene dringend die Lizenz für die verwendeten Microsoft-Produkte verlängern lassen müsse. Dies koste lediglich 6,25 Euro. Der Betrüger erbat Fernzugriff auf den Computer seines Opfers, den dieses ihm gewährte. In ein Dialogfeld trug die angerufene Person nach Aufforderung ihre Kreditkartennummer ein und lud ein Foto ihres Ausweises hoch. Nach dem Ende des Telefonats kamen der angerufenen Person Zweifel an der Seriosität des Anrufers und meldete den Vorfall der Polizei. Sie teilte mit, dass bislang noch kein Schaden eingetreten sei. Die Polizei warnt dringend davor, Anrufern Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren und persönliche Daten preiszugeben. Wenn Anrufer solche Anliegen äußern, stecke immer eine Betrugsabsicht dahinter.