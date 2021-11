Einem 58-Jährigen, der sich aktuell auf Wohnungssuche befindet, wurde per SMS eine verhältnismäßig günstige Mietwohnung in der Richard-Wagner-Straße angeboten. Wie die Polizei mitteilt, erhielt er eine E-Mail-Adresse, über die der weitere Schriftverkehr erfolgte. Die Vermieterin gab sich als Ärztin aus Barcelona aus und schickte dem 58-Jährigen Bilder der Wohnung. Dadurch wurde laut Polizei sein Interesse geweckt, weshalb er sich nach einem Besichtigungstermin erkundigte. Vorab sollte er jedoch knapp 1500 Euro als Kaution und erste Monatsmiete über „booking.com“ überweisen. Das machte den Interessenten dann stutzig, und er brach den Kontakt zur vermeintlichen Ärztin ab. Laut Polizei entstand ihm deshalb kein finanzieller Schaden. Wer Ähnliches erlebt hat, soll sich mit der Polizei, Telefonnummer 06332 9760 oder E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de), in Verbindung setzen.