Euroclassic-Konzert mit Amanda aus Schweden am Sonntag, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle.

Schon kurz nach seiner Gründung 1981 hat das 30-köpfige Ensemble Amanda aus Göteborg (Schweden) ein neues Genre geschaffen: Chortheater! Seitdem begeistert es sein Publikum auf der ganzen Welt und ist Vorbild für viele Chorschaffende und Theater-Macher. Damit steht Amanda für einen Teil der innovativen Impulse, die durch die skandinavische Musik in den letzten Jahrzehnten ausgegangen ist. „Sommerwind“ heißt ihr Programm. Zu hören ist Chormusik aller Sparten und Genres, klassische Chorsätze ebenso wie skandinavische Volksweisen, aber auch populäre Musik. Dazu wird getanzt und gespielt in theatralischen Szenen. Wie soll das gehen? Das kann man auf der Deutschland-Tour der Truppe sehen, die erstmals nach 15 Jahren wieder hierher kommt.

