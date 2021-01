Am Mittwochabend riefen Passanten die Polizei, weil sie gegen 21.50 Uhr im saarländischen Völklingen einen Schwan bemerkt hatten, der in der Karolingerstraße in der Mittelleitplanke feststeckte. Tatsächlich fanden die Beamten den verletzten Vogel dort vor. Feuerwehrleute befreiten den Schwan aus seiner Notlage, fingen ihn ein und sorgten dafür, dass er in die Wasservogel-Auffangstation nach Perl gebracht wurde.