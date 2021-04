Die Polizei im saarländischen St. Ingbert wurde am Donnerstagnachmittag, 8. April, von Passanten über einen Igel in Notlage informiert. Das Tier steckte im Stadtteil Hassel in einer Rattenfalle fest. Vor Ort fanden zwei Ortspolizisten den Igel vor, wie er mit der Vorderpfote in einer Totschlagfalle für Ratten gefangen war. Die Totschlagfalle habe ungesichert und frei zugänglich auf öffentlichem Gelände gestanden – eine große Gefahr für Mensch und Tier. Wie Rathaussprecher Florian Jung berichtet, befreiten die beiden städtischen Mitarbeiter den am Bein verletzten Igel aus seiner misslichen Lage. Das Tier wurde in eine Transportbox gesetzt und an Mitarbeiter des Tiernotrufs Saarland übergeben. Diese betreuen das verletzte Wildtier nun. Die Ortspolizisten stellten die Falle sicher und entsorgten sie.