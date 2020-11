Nach einem Auffahrunfall am Freitagabend, 20. November, wurde die Autobahn 6 zwischen Waldmohr und Homburg während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Laut Polizeiangaben war gegen 18.30 Uhr im Baustellenbereich in Höhe der Ausfahrt Homburg ein 88-Jähriger mit seinem blauen Dreier-BMW ins Heck eines am Stauende stehenden VW-Transporters geprallt. Die Polizei vermutet, dass der BMW mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt. Die drei Insassen des VW-Transporters seien unverletzt geblieben. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von geschätzt 20 000 Euro. Zeugen werden von der Homburger Polizei um Hinweise unter Telefon 06841/1060 gebeten.