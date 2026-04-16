Beim Fasnachtsumzug fliegt ein Fläschchen vom Wagen. Eine Landtagskandidatin wird verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft finden keinen Täter.

Beim Fasnachtsumzug in Zweibrücken wurde Daniela Stauch, die zu diesem Zeitpunkt Landtagskandidatin war, von einem kleinen Glasfläschchen am Kopf getroffen. Dieses wurde von einem Umzugswagen aus geworfen. Die Sozialdemokratin erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei konnte keinen Tatverdächtigen ermitteln, teilt der Zweibrücker Inspektionsleiter Nicolai Zöller auf Nachfrage mit. Die Polizei habe die Akte schließlich an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese habe das Verfahren eingestellt, da kein Täter ermittelt werden konnte, informiert Felix Huth von der Zweibrücker Staatsanwaltschaft.

Der Verkehrsverein Zweibrücken und die Stadt als Veranstalter haben in den Teilnahmebedingungen für den Umzug festgelegt, dass von den Umzugswagen aus keine harten Gegenstände geworfen werden dürfen, informiert Stadtsprecher Jens John. Daran haben sich die Teilnehmer bisher offenbar gehalten, denn: „In den vergangenen Jahren lagen keine Beschwerden über entsprechende Verstöße vor. Verletzungen durch Wurfmaterial sind uns aus vergangenen Jahren nicht bekannt“, berichtet der Rathaussprecher.

Zudem seien Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt über die gesamte Strecke der Umzugswagen positioniert worden, um die Lage zu beobachten und als Ansprechpartner da zu sein.