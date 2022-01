[Aktualisiert 25. Januar, 10.30 Uhr] Das für Mittwoch, 26. Januar, 18.30 Uhr, geplante Testspiel des FC Homburg auf dem Sportplatz des SV Kirrberg findet nicht statt. Der Regionalligist hat sein Vorbereitungsspiel gegen den Oberligisten FV Diefflen „aufgrund der aktuell angespannten Personalsituation beim FCH“ abgesagt, wie der frühere Bundesligist am Dienstag mitteilte. Neben mehreren Langzeitverletzten seien derzeit fünf Spieler angeschlagen oder fielen gar längerfristig aus. Zuletzt hatte sich Mittelfeld-Routinier Daniel Di Gregorio beim 4:1-Testspielsieg am 22. Januar gegen den luxemburgischen Erstligisten UNA Strassen am Kopf verletzt.

Derweil hat Cheftrainer Timo Wenzel seine Quarantäne nach positiver Corona-Diagnose am Montag, 24. Januar, wieder verlassen. Das für Samstag, 29. Januar, 14.30 Uhr, gegen Hertha Wiesbach geplante Testspiel auf der Dr.Theiss-Sportanlage am Waldstadion soll nach derzeitigem Stand stattfinden.